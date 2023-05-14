По факту исчезновения 12-летнего мальчика в Твери возбуждено уголовное дело

Мальчик пропал 12 мая. Фото: СУ СКР по Тверской области

В Твери возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего ребёнка - Максима Становова 12 лет (2011 года рождения). Дело возбуждено Московским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СКР по Тверской области по пункту "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Напомним, мальчик ушёл из дома на бульваре Цанова 12 мая и не вернулся. Был одет в синюю рубашку и чёрные брюки. При себе имел чёрный рюкзак с цветным рисунком. Поисками ребёнка занимаются сотрудники органов внутренних дел и волонтёры Тверского поисково-спасательного отряда "Сова".

В Следственном управлении СКР по Тверской области пояснили, что дело по такой статье возбуждено "В целях наиболее тщательного выяснения следственным путём всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения малолетнего, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий".

Следователи СКР организовали процессуальную проверку, обследовали место последнего нахождения мальчика.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем ребёнке, просят сообщить об этом по телефону СУ СК России по Тверской области 8-930-179-00-69. Любая информация может оказаться полезной в поисках!