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НовостиПроисшествия14 мая 2023 9:04

В Твери пропал 11-летний мальчик

Ребёнка ищут с 12 мая
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Пропал ребёнок! Фото: ВПСО «Сова»

Пропал ребёнок! Фото: ВПСО «Сова»

В Твери разыскивают 11-летнего мальчика Максима Становова. Ребёнок ушёл из дома на бульваре Цанова 12 мая и не вернулся. Об этом сообщает Тверской волонтёрский поисково-спасательный отряд "Сова".

Приметы мальчика: рост 150 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза зелёные. Был одет в синюю рубашку, чёрные брюки и чёрные ботинки. При себе имел телефон и чёрный рюкзак с разноцветным рисунком.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем мальчике, просят сообщить по телефону 112 или волонтёрам: 8-910-646-34-34.