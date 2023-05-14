В Твери пропал 11-летний мальчик

Пропал ребёнок! Фото: ВПСО «Сова»

В Твери разыскивают 11-летнего мальчика Максима Становова. Ребёнок ушёл из дома на бульваре Цанова 12 мая и не вернулся. Об этом сообщает Тверской волонтёрский поисково-спасательный отряд "Сова".

Приметы мальчика: рост 150 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза зелёные. Был одет в синюю рубашку, чёрные брюки и чёрные ботинки. При себе имел телефон и чёрный рюкзак с разноцветным рисунком.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем мальчике, просят сообщить по телефону 112 или волонтёрам: 8-910-646-34-34.