Ночью в деревне Никулино Тверской области сгорел деревянный дом и четыре хозпостройки

Огонь тушили 19 человек и 7 единиц техники. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью с 13 на 14 мая в деревне Никулино Весьегонского муниципального округа Тверской области загорелся жилой деревянный дом и четыре хозяйственные постройки.

Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 2:58. Огнеборцы прибыли на место ЧП в 3:39. На борьбу с пожаром ушло чуть более трёх часов (полную ликвидацию объявили в 6:45).

Огонь тушили 19 человек и 7 единиц техники. Пострадавших нет.

Сгоревший дом был деревянным, одноэтажным, электрифицированным, с шиферной крышей, отапливался печью, сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Тверской области. Причина пожара устанавливается.