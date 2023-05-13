В Белом простились с военнослужащим Владиславом Припой, погибшим в ходе спецоперации

Владислав Припа погиб в ходе СВО Фото: vk.com/belgazet

12 мая в Белом простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Владиславом Припой.

- Владислав Припа принял решение пойти служить добровольцем после объявления частичной мобилизации. Он был призван на военную службу 21 октября 2022 года. Погиб 24 апреля 2023 года при обороне села Торское Краматорского района Донецкой народной республики. В ходе артобстрела он получил множественные ранения, - сообщает районная газета "Бельская правда".

Прощание с героем прошло в Бельском ЦКД. Проститься с ним пришли родные и близкие, друзья, местные жители. На Петропавловском кладбище состоялся траурный митинг. Героя похоронили с воинскими почестями.

Соболезнования семье выразили губернатор Игорь Руденя, глава Бельского муниципального округа Вадим Сивицкий, заместитель министра министерства молодежной политики Тверской области Ирина Пелевина, представители воинской части и военного комиссариата.

Владислав Припа награжден орденом Мужества.