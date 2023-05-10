В Белом простятся с погибшим в СВО военнослужащим Владиславом Припа

Владислав Припа погиб в ходе СВО Фото: vk.com/belgazet

24 апреля 2023 года в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Тверской области Владислав Припа.

- В 2017-2018 годах Владислав Припа проходил военную службу по призыву. 21 октября 2022 года был призван на военную службу по частичной мобилизации, - сообщает газета "Бельская правда".

Прощание с Владиславом Припа пройдет 12 мая с 10:00 до 11:00 в Бельском Центре культуры и досуга. Похоронят военнослужащего на Петропавловском кладбище в Белом.

Администрация Бельского муниципального округа выражает соболезнования семье, родным и близким погибшего героя.