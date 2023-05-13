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НовостиПроисшествия13 мая 2023 13:16

Житель Твери отдал лжебанкирам 700 000 рублей

Злоумышленников ищут
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули мужчину на 700 000 рублей

Мошенники обманули мужчину на 700 000 рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратился 38-летний житель Твери и сообщил, что неизвестный похитил у него 700 000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что заявителю позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить на него кредит и похитить со счёта накопления.

Мужчина по инструкции злоумышленника срочно перевел 700 000 рублей на безопасные счета. Звонивший перестал выходить на связь.

Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.