Молодые учителя получат выплаты за работу в селах Тверской области

Молодые специалисты получат выплаты за работу на селе Фото: Олег УКЛАДОВ

12 мая на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя, принято решение о назначении компенсационных выплат учителям, трудоустроившимся на работу в села, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек на территории Тверской области.

- Получателем выплаты может стать учитель с высшим образованием в возрасте до 35 лет, при этом педагог не должен быть участником федеральной программы "Земский учитель", - уточняют в правительстве.

Единовременная компенсационная выплата может быть использована учителем на приобретение жилья, уплату первоначального взноса при получении ипотеки на покупку жилого помещения, либо же на погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке. Максимальный размер выплаты - 1 млн. рублей.