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НовостиОбщество12 мая 2023 7:52

В Торопце к его 950-летию запланировано реализовать около 40 проектов по преображению города

Юбилей будет отмечаться в 2024 году
Алексей АНДРЕЕВ
Мини-копия сторожевой средневековой башни в центре Торопца.

Мини-копия сторожевой средневековой башни в центре Торопца.

Фото: Александр ЖМУЛИН

2024 год в регионе будет отмечен празднованием 950-летия первого летописного упоминания Торопца. Запланировано масштабное благоустройство самого древнего города Верхневолжья. 11 мая губернатор Игорь Руденя провел совещание о подготовке к знаменательной дате.

Инициатива о праздновании 950-летия Торопца в ответ на просьбу главы региона поддержал Президент России. При правительстве страны создан отвечающий за это оргкомитет.

В марте 2023 года утверждена концепция благоустройства центральной части Торопца.

- План мероприятий по инфраструктурному развитию муниципалитета в рамках празднования 950-летия Торопца включает порядка 40 проектов, - сообщила пресс-служба областного правительства.

В планах - создание и установка в городе памятников святому благоверному князю Александру Невскому и Святителю Патриарху Тихону, ремонт памятников Учителю и Женщине с младенцем, реставрация Корсунско-Богородицкого собора, церкви Богоявления, строительство нового деревянного храма.

Также запланировано создание культурно-музейного центра, ремонты районного Дома культуры и центральной библиотеки, школ № 1 и №3, детского сада №2, гимназии им. Святителя Тихона, городских дорог и дворов, благоустройство части улиц Советская и Комсомольская, реализация туристского кода города.

Ключевой инфраструктурный проект – газификация Торопца. Она включает строительство газопроводов и двух газовых котельных.

Кроме того, планируется ремонт дороги Москва-Рига-Торопец-Плоскошь.

Улица Советская - одна из главных и интересных в Торопце.

Улица Советская - одна из главных и интересных в Торопце.

Фото: Александр ЖМУЛИН

На совещании, посвященном подготовке к знаменательной дате.

На совещании, посвященном подготовке к знаменательной дате.

Фото: ПТО