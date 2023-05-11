18-летний житель Твери арестован за поджог военкомата в Лихославле

Подозреваемого в поджоге военкомата взяли под стражу Фото: Степан КАМЕНЕВ

По решению Лихославльского районного суда Тверской области 10 мая 2023 года заключен под стражу 18-летний житель Твери. Его обвиняют в поджоге здания Военного комиссариата Лихославльского и Спировского МО, расположенного на улице Комсомольской, д. 64. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 205 УК РФ.

По версии следствия, являясь противником СВО, обвиняемый стал приверженцем либерально-радикальных идей, поэтому ночью 8 мая совершил поджог. Из канистры молодой человек облил здание горючей жидкостью и поджег зажигалкой, а потом скрылся.

Пожар потушил полицейский патруль. Никто не пострадал.

Фигуранту уголовного дела грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

- Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверском областном суде, - сообщили в пресс-службе суда.