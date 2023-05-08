В Лихославле полицейские потушили пожар в военкомате

Стену, пострадавшую от огня, уже завесили баннером. Фото: ТИА

8 мая рано утром в Лихославле Тверской области горел старый деревянный военкомат, возгорание заметил полицейский патруль. Благодаря действиям полицейских, возгорание вдалось потушить огнетушителем. Об инциденте сообщает ТИА. На пожаре никто не пострадал. Обгорел лишь фасад.

«На месте пожара, возле здания военкомата, сегодня дежурит много полицейских. Обожженную стену уже завесили баннером», - сообщили изданию очевидцы.

На месте происшествия обнаружили пластиковую канистру со следами горюче-смазочных материалов. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все произошедшего. Личности злоумышленников выясняются.