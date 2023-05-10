В Тверской области ищут подрядчика для ремонта моста через Тверцу Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Тверской области объявлен аукцион на поиск подрядчика для ремонта моста через Тверцу. Объект расположен на 266 км трассы М-10 "Россия". Начальная цена контракта составляет 198 млн. 890 тыс. рублей.

Длина сооружения - 152 метра. До 1 октября 2025 года подрядчику предстоит выполнить планово-предупредительные работы по восстановлению и покраске бетонных опор и пролётов, провести ремонт водоотвода, переходных плит и других повреждённых частей моста.