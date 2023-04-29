В Тверской области в период майских праздников усилены меры безопасности

Меры безопасности усилены в Твери и области.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Тверской области на майские праздники (в выходные в честь празднования Первомая и Дня Победы) усилены меры безопасности. Обеспечиваются охрана мемориалов, патрулирование мест массового отдыха и водных объектов, мониторинг пожарной обстановки, под особый контроль взяты вопросы профилактики происшествий с детьми, сообщает региональное правительство.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения: коммунальных объектов, общественного транспорта, медицинского обслуживания жителей. В больницах на выходные дни назначены дежурства врачей, задействовано необходимое количество бригад скорой медицинской помощи.
Напомним также, что в регионе действует запрет на использование беспилотных летательных аппаратов независимо от их массы. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. Обнаружив беспилотник, нужно сообщить о нём по телефону 112 или в дежурные службы УМВД России по Тверской области (102), УФСБ России по Тверской области (8 (4822) 32-13-61).
В случае необходимости звоните также:
детский телефон доверия: 8-800-200-01-22;
телефон Единой службы спасения: 01 (с сотовых телефонов – 101, 112);
телефон ФСБ: (4822) 77-74-41;
телефон доверия УМВД: (4822) 32-95-52;
телефон доверия МЧС: (4822) 39-99-99.