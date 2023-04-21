Жители Твери предлагают перенести памятник экипажу Степана Горобца на улицу Спартака

В Твери выбирают новое место для памятника танкистам Фото: Яндекс карты

"КП"-Тверь" в группе ВК подвела итоги анонимного опроса о месте переноса памятника танковому экипажу Степана Горобца. Голосование завершилось в 17:00 вечера 21 апреля.

По итогам опроса 43,16% респондентов проголосовали за перенос памятника на улицу Спартака на въезде в Пролетарский район; 30,53% считают, что монумент нужно поставить Обелиску Победы; 22,11% выбрали Аллею славы в Мамулино; 5,26% уверены, что не подходит ни одно из предложенных мест; а остальным 2,11% и вовсе все равно.

Напомним, 20 апреля губернатор Игорь Руденя в прямом эфире рассказал о судьбе памятника танкистам, который убрали из-за строительства объезда к Западному мосту в Твери.

Глава региона назвал рассматриваемые варианты переноса, отметив, что конечное решение останется за горожанами.