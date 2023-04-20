Губернатор Игорь Руденя сказал, что новое место для памятника экипажу Степана Горобца должны выбрать жители Твери

Раньше памятник экипажу Степана Горобоца стоял на Комсомольской площади в Пролетарском районе Твери. Фото: Яндекс карты

Вечером 20 апреля во время прямого телеэфира губернатор Игорь Руденя рассказал о том, что будет с памятником танковому экипажу Степана Горобца в Твери. Напомним, что в ноябре 2022 года его демонтировали и убрали с Комсомольской площади в связи со строительством Западного моста.

Губернатор отметил, что сейчас есть два варианта. Первый - установить памятник где-то на въезде с улицы Спартака в Пролетарский район. Второй - на аллее Славы в Мамулино.

Однако Игорь Руденя подчеркнул, что выбор места, где заново установят памятник, должны сделать жители города. Судя по всему, будет организовано голосование.

Пока же памятник экипажу Степана Горобца хранится в МБУ «Зеленстрой». Как ранее сообщала администрация Твери, запланировано его обследование специалистами, чтобы в случае необходимости провести обновление и ремонтно-реставрационные работы.

Напомним, что в октябре 1941 года легендарный танк Степана Горобца смог прорваться в оккупированный немцами Калинин (то есть Тверь) единственным из всей наступавшей танковой колонны. Горобец с соратниками на Т-34 совершил рейд по улицам города, по пути обстреливая немцев, их технику, идя на таран...

В легендарном Т-34 вместе с командиром Степаном Горобцом были механик-водитель Фёдор Литовченко, башнёр Григорий Коломиец, стрелок-радист Иван Пастушин.

Степан Горобец погиб 8 февраля 1942 года в бою у села Петелино Ржевского района.

йон