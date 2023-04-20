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НовостиОбщество20 апреля 2023 19:32

Губернатор Игорь Руденя сказал, что новое место для памятника экипажу Степана Горобца должны выбрать жители Твери

Раньше он стоял на территории Комсомольской площади
Алексей АНДРЕЕВ
Раньше памятник экипажу Степана Горобоца стоял на Комсомольской площади в Пролетарском районе Твери. Фото: Яндекс карты

Раньше памятник экипажу Степана Горобоца стоял на Комсомольской площади в Пролетарском районе Твери. Фото: Яндекс карты

Вечером 20 апреля во время прямого телеэфира губернатор Игорь Руденя рассказал о том, что будет с памятником танковому экипажу Степана Горобца в Твери. Напомним, что в ноябре 2022 года его демонтировали и убрали с Комсомольской площади в связи со строительством Западного моста.

Губернатор отметил, что сейчас есть два варианта. Первый - установить памятник где-то на въезде с улицы Спартака в Пролетарский район. Второй - на аллее Славы в Мамулино.

Однако Игорь Руденя подчеркнул, что выбор места, где заново установят памятник, должны сделать жители города. Судя по всему, будет организовано голосование.

Пока же памятник экипажу Степана Горобца хранится в МБУ «Зеленстрой». Как ранее сообщала администрация Твери, запланировано его обследование специалистами, чтобы в случае необходимости провести обновление и ремонтно-реставрационные работы.

Напомним, что в октябре 1941 года легендарный танк Степана Горобца смог прорваться в оккупированный немцами Калинин (то есть Тверь) единственным из всей наступавшей танковой колонны. Горобец с соратниками на Т-34 совершил рейд по улицам города, по пути обстреливая немцев, их технику, идя на таран...

В легендарном Т-34 вместе с командиром Степаном Горобцом были механик-водитель Фёдор Литовченко, башнёр Григорий Коломиец, стрелок-радист Иван Пастушин.

Степан Горобец погиб 8 февраля 1942 года в бою у села Петелино Ржевского района.

йон