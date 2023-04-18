Водителя в наркотическом опьянении остановили на улице в Твери

Пьяного водителя остановили на АЗС Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери на улице Королева в ходе патрулирования инспекторами ГИБДД был остановлен водитель автомобиля. Молодой человек стоял в очереди в кассу на АЗС и привлек внимание инспектора.

В ходе досмотра легкового автомобиля госавтоинспекторы обнаружили и изъяли полиэтиленовый свёрток с порошкообразным веществом, который находился в сигаретной пачке.

Медосвидетельствование подтвердило у молодого человека состояние наркотического опьянения.

По части 1 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело.