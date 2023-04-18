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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 15:30

Водителя в наркотическом опьянении остановили на улице в Твери

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пьяного водителя остановили на АЗС Фото: УМВД России по Тверской области

Пьяного водителя остановили на АЗС Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери на улице Королева в ходе патрулирования инспекторами ГИБДД был остановлен водитель автомобиля. Молодой человек стоял в очереди в кассу на АЗС и привлек внимание инспектора.

В ходе досмотра легкового автомобиля госавтоинспекторы обнаружили и изъяли полиэтиленовый свёрток с порошкообразным веществом, который находился в сигаретной пачке.

Медосвидетельствование подтвердило у молодого человека состояние наркотического опьянения.

По части 1 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело.