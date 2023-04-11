Администрация Твери объяснила, зачем в Морозовских казармах введен режим повышенной готовности

В Твери продолжается расселение Двора Пролетарки Фото: Дмитрий МИТИН

С 13:00 10 апреля в Морозовском городке введен режим повышенной готовности. В документе, опубликованном на сайте горадминистрации обозначено, что чрезвычайная ситуация может возникнуть на территории домов №17, №47, №118, №119, №122, №156.

- Это стандартная процедура вводится на расселяемых объектах, позволяет следить за порядком и оперативно реагировать в случае ЧП, - уточнили "КП"-Тверь" в пресс-службе администрации Твери.

Гражданам, проживающим в Морозовском городке, будут предложены жилые помещения маневренного фонда.

Напомним, что по программе реновации Морозовского городка более 450 семей переезжают из шести казарм Двора Пролетарки в новостройки на улице Фрунзе. В феврале 2023 года было заключено 355 договоров мены и соцнайма. Это 78% от общего числа семей, подлежащих переселению.