В Твери 450 семей переезжают из казарм Двора Пролетарки в новостройки на улице Фрунзе

61 семья уже переехала в новое жильё и сдала ключи от старых квартир Фото: администрация Твери

В Твери продолжается реализация программы реновации Морозовского городка. Более 450 семей переезжают из шести казарм Двора Пролетарки в новостройки на улице Фрунзе.

- С каждой переселяемой семьёй сотрудники администрации Твери проводят полный комплекс работы по оформлению необходимых документов. После осмотра и приёмки новых квартир с гражданами заключается либо договор социального найма (для тех, кто проживал в муниципальных квартирах), либо договор мены (с собственниками жилья в Морозовском городке),- сообщает пресс-служба администрации Твери.

В администрации Пролетарского района организован выездной пункт МФЦ, чтобы жители сразу после подписания договора социального найма и получения ключей могли прописаться в новой квартире.

На сегодняшний день заключено 355 договоров мены и соцнайма. Это 78% от общего числа семей, подлежащих переселению. Ещё 12% жителей находятся на различных этапах оформления документов. 61 семья уже переехала в новое жильё и сдала ключи от старых квартир.