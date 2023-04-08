В Твери пройдёт вербный фестиваль

Афиша фестиваля.

Вербный фестиваль пройдёт в самобытном тверском музее - артотеке «Березовый сказ» (ул. Советская, 19). Гостей ждут интерактивные программы, спектакли и мастер-классы.

Мероприятия будут идти весь апрель. Так, для школьников разработана игровая программа «Верба в поле, церкви и дома». Ребята узнают о вербных базарах, с размахом проходивших в России в начале XX века. Участники займутся росписью и катанием пасхальных яиц, а кульминацией праздника станет появление огромной связки разноцветных шаров под аккомпанемент деревенского оркестра. В честь Вербного воскресения, Пасхи и Красной горки будет представлена специальная программа выходного дня для всей семьи.

Не обойдут вниманием и прикладное искусство — дети и взрослые смогут украсить букеты из веточек вербы румяным ангелочком, расписанным вручную. «Вербный херувим» упоминается Пушкиным и Лесковым, а в наши дни эта традиция почти забыта.

Фестиваль продолжат театральные события. Художественный руководитель артотеки, чтец Алексей Зинатулин представит две новые программы: поэтический концерт «Ах верба, верба, моя верба», посвященный дню рождения Беллы Ахмадулиной, а также спектакль по пасхальным рассказам Александра Куприна.

Вход платный

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