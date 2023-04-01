По факту исчезновения мальчика в Тверской области возбудили уголовное дело

Следственное управление возбудило дело по факту пропажи ребенка. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Калязине пропал десятилетний Захар Яременко. Он ушел из дома гулять и по настоящее время данные о его местонахождении отсутствуют.

Следственное управление СК РФ по Тверской области сообщает, что ищут мальчика.

- Отсутствие какой-либо информации о возможном месте нахождения малолетнего дают основания полагать, что его безвестное отсутствие может явиться последствием совершения в отношении него посторонним лицом противоправных действий, - написано в релизе СК.

Сообщается, что Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело

Следственные органы СК России обращаются ко всем гражданам, которые обладают какой-либо информацией о пропавшем ребенке, сообщить по телефону СУ СК России по Тверской области 8-930-179-00-69. Любая информация может оказаться полезной в поисках.