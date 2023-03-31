Желающего вступить в ряды ВСУ жителя Твери на шесть лет отправили в колонию

Мужчину осудили за государственную измену Фото: УФСБ России по Тверской области

Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1982 года рождения. Житель Твери намеревался выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.

Мужчина поддерживал связь со сторонниками ВСУ, изучил маршрут выезда из страны, купил экипировку и аптечку. Фигуранта задержали на вокзале в Твери, когда он собирался сесть в вагон поезда.

По ч.1 ст.30, ст. 275 УК РФ за государственную измену Тверской областной суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.