В Тверской области запланированы ремонты на участках трасс М-9 и М-10

Запланированы дорожные работы. Фото: ПТО

29 марта губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам ремонта федеральных дорог в регионе. Работы будут проводиться в рамках программы дорожных работ, утвержденной до 2025 года.

- У нас начинается весенний сезон и подготовка к дорожной кампании. Поступают обращения граждан, которые ставят перед нами серьезные задачи. В первую очередь они касаются федеральных трасс в Твери, Старице и Зубцове - трассы «Золотое кольцо», М-9 и М-10», - отметил Игорь Руденя.

Пресс-служба областного правительства уточнила, что запланированы ремонты на участках трасс М-10 в Конаковском и Торжокском районах, Вышеволоцком округе, М-9 «Балтия» в Зубцовском, Ржевском, Нелидовском и Западнодвинском округах, а также на дороге «Золотое кольцо» в Зубцовском, Ржевском округах и Калязинском районе.

Также сообщается, что будет проведен сезонный ремонт на трассах «Золотое кольцо» в Старицком и Рамешковском округах, Калининском районе и на участках дороги М-10 в Конаковском и Калининском районах.