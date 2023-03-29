В Твери с 3 апреля будет взиматься плата на новых участках платной парковки

В Твери начинают взимать плату на новых участках платной парковки
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Твери в зону платной парковки под номером 100 добавлены новые участки улиц. Плата на данных территориях будет взиматься с 3 апреля.
В зону платной парковки вошли следующие участки:
- улица Андрея Дементьева от улицы Жигарева до улицы Лидии Базановой;
- улица Желябова от Студенческого переулка до улицы Андрея Дементьева;
- улица Лидии Базановой от улицы Андрея Дементьева до улицы Трехсвятской;
- улица Трехсвятская от улицы Лидии Базановой до дома №2 по проспекту Чайковского.
За неоплату времени стоянки нарушители будут оштрафованы.
Зона платной парковки Графика: администрация Твери