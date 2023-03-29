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НовостиОбщество29 марта 2023 9:38

В Твери с 3 апреля будет взиматься плата на новых участках платной парковки

Изменения снесены в зону 100
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери начинают взимать плату на новых участках платной парковки

В Твери начинают взимать плату на новых участках платной парковки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Твери в зону платной парковки под номером 100 добавлены новые участки улиц. Плата на данных территориях будет взиматься с 3 апреля.

В зону платной парковки вошли следующие участки:

- улица Андрея Дементьева от улицы Жигарева до улицы Лидии Базановой;

- улица Желябова от Студенческого переулка до улицы Андрея Дементьева;

- улица Лидии Базановой от улицы Андрея Дементьева до улицы Трехсвятской;

- улица Трехсвятская от улицы Лидии Базановой до дома №2 по проспекту Чайковского.

За неоплату времени стоянки нарушители будут оштрафованы.

Зона платной парковки Графика: администрация Твери

Зона платной парковки Графика: администрация Твери