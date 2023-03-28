В Тверской области увеличились объемы производства зерна, картофеля и мяса

В регионе увеличилось поголовье свиней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 марта губернатор Игорь Руденя провел заседание областного правительства. Первым вопросом рассмотрены итоги прошлого сельскохозяйственного сезона и подготовка к грядущему.

По итогам 2022 года по сравнению с 2021-м валовой объем производства сельхозпродукции в регионе вырос на 20,4% и 56,5 млрд рублей.

Повысились и показатели урожайности по некоторым культурам, например, по зерну и картофелю. Значительно увеличилось поголовье свиней, но продолжило уменьшаться поголовье коров. Соотвественно снизились и объемы производства молока. При этом производство мяса выросло на 28%, мясных полуфабрикатов – на 86,8%, кисломолочных продуктов, сыра и творога – на 9%, сметаны – на 40,8%.

В 2022 году инвестиции в отрасль составили 5,5 млрд рублей.

Старт посевной кампании в нескольких округах запланирован на 15 апреля, в большинстве муниципалитетов - с 25 апреля. Засеять собираются около 445 тыс. га.

Насколько это больше ,чем в прошлом году и другие подробности про ситуацию в аграрной отрасли читайте сегодня в статье (с таблицами) на сайте "КП"-Тверь".