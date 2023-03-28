Чтоб росло и колосилось: В правительстве Тверской области задумались, как эффективнее развивать агропром

В Верхневолжье скоро начнется посевная. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ясным днем 28 марта на заседании областном правительстве первым в повестке стал аграрный вопрос. Подводили итоги прошлого сельскохозяйственного сезона, определяли задачи в отрасли на ближайшую пятилетку и обсуждали подготовку к грядущей посевной.

Губернатор Игорь Руденя в начале отметил, что аграрии существенный вклад в обеспечение социально-экономической стабильности региона в условиях беспрецедентного санкционного давления.

- В Тверской области прошедший год отмечен развитием сельскохозяйственного производства по ряду направлений. Существенно увеличились объемы производства зерна, картофеля, мясной и молочной продукции, - добавил Игорь Руденя.

На заседании правительства региона. Фото: ПТО

ОБЩИЕ ИТОГИ

Как следует из доклада областного Минсельхоза, по итогам 2022 года в АПК Тверской области произвели продукции на 56,48 млрд рублей – на 20,4% больше, чем в 2021-м (тогда было 46,91 млрд).

37,54 млрд - объем продукции животноводства, 18,94 млрд - растениеводства (в 2021-м было 30,91 млрд и 15,99 млрд соответственно).

По этому показателю мы на седьмом месте среди 15 регионов нечерноземной зоны. Для сравнения лидер - Московская область произвел продукции на более 170 млрд рублей, а наши сосед Ярославская область (девятое место) - на 52,4 млрд.

Графика: ПТО

Инвестиции в сельское хозяйство в регионе составили в 2022-м 5,5 млрд рублей - 8,5% в общем объеме.

В настоящее время в регионе реализуются и планируются к реализации 18 инвестпроектов с созданием около 2 тыс. рабочих мест.

ГОСПОДДЕРЖКА

В 2022-м объем господдержки аграриев региона составил почти 1,16 млрд рублей (в 2021-м было больше - 1,27 млрд). Из них большая часть - 685,2 млн - средства федерального бюджета.

Из доклада Минсельхоза следует, что в этом году господдержка отрасли будет на уровне 1,42 млрд рублей.

Графика: ПТО

Продолжится поддержка льноводов. Будут реализованы дополнительные меры по стимулированию производства картофеля, овощей и молока, вводу в оборот земель сельхозназначения.

Так, по итогам недавней мартовской встречи губернатора с аграриями Верхневолжья будет расширена поддержка сельхозпроизводителей, которые вводят в оборот неиспользуемую пашню.

На заседании Игорь Руденя поручил Минсельхозу проработать вопрос о возмещении затрат на каждый введенный гектар. А также представить предложения по передаче заброшенных сельхозземель действующим агропредприятиям, которые обеспечат их ввод в работу.

Еще одно направление поддержки – предоставление в 2023 году грантов и субсидий на приобретение техники и оборудования для агропредприятий - более 200 единиц.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

На 52,5% выше показателей 2021-го составил объем сбора зерна и зернобобовых культур, урожайность повысилась на 55,4%. Валовый сбор картофеля увеличился на 16,1 %.

Зерна было собрано в итоге 155,8 тыс. тонн (на 53,6 тыс. тонн больше, чем в 2021-м). Однако тут есть куда расти - мы по этому показателю лишь на 11 месте в рейтинге регионов нечерноземной зоны.

Картофеля собрали 250,1 тыс. тонн (на 34,7 тыс. тонн больше, чем в 2021-м). Тут мы среди лидеров Нечерноземья - на четвертом месте.

Немного снизился валовый сбор овощей - до 38,9 тыс. тонн (в 2021-м было 45,6 тыс. тонн). Тут мы на 12 месте в рейтинге.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Тут самое заметное изменение касается поголовья свиней - оно выросло за год с 616,8 тыс. особей до 1016,2 тыс.

Производства мяса в регионе выросло на 28%, мясных полуфабрикатов – на 86,8%, кисломолочных продуктов, сыра и творога – на 9%, сметаны – на 40,8%.

Негативная тенденция - продолжение уменьшения поголовья крупного рогатого скота до 80,3 тыс голов, в том числе дойных коров - до 37,8 тыс голов (2021-м поголовье было побольше - 83,4 тыс. особей, из них 38,8 тыс. дойных коров). Это сказывается на объемах производства молока. Они снизились за год с 206 тыс. тонн до 204,4 тыс. тонн.

ПОСЕВНАЯ

По прогнозу Минсельхоза региона посевная кампания начнется 15 апреля в Старицком, Ржевском, Оленинском, Зубцовском и Бельском округах. В большинстве остальных муниципалитетов сеять начнут позже - примерно с 25 апреля.

Общая посевная площадь в регионе составит около 445 тыс. га - на 8,2 тыс. га больше, чем в 2022-ом.

При этом в 20 муниципалитетах области посевные площади увеличат. Лидером стал Кувшиновский округ, где в этом году введут дополнительно более 2,5 тыс. га. Свыше 1,2 тыс. га прибавят в Бежецком районе, почти 1 тыс. га – в Вышневолоцком округе.

Графика: ПТО

Игорь Руденя подчеркнул: работа Минсельхоза, ведомств Верхневолжья, администраций муниципалитетов должна быть направлена в первую очередь на обеспечение своевременного доведения до хозяйств государственной поддержки. Необходим постоянный мониторинг ситуации с обеспеченностью семенами, горюче-смазочными материалами, удобрениями и средствами защиты растений, готовностью техники.

Идет подготовка сельскохозяйственной техники. В целом в посевной будет задействовано более 2300 тракторов, порядка 400 сеялок, около 1000 плугов и культиваторов. Также в хозяйствах готовятся семенной фонд, удобрения, топливо.

ЗАДАЧИ

На заседании объявлены задачи по развитию отрасли на ближайшие пять лет.

Основные из них таковы:

- увеличение объема продукции АПК на на 20 млрд рублей - до 76,5 млрд;

- привлечение инвестиций в объеме 5-6 млрд ежегодно;

- достижение уровня поддернжки из областного бюджета до 1,1 млрд рублей;

- увеличить на 120 тыс га посевные площади в отрасли растениеводство;

- повысить урожайность зерновых до свыше 30 центнеров с га;

- довести объем производства овощей до 60 тыс. тонн в год;

- обеспечить рост поголовья КРС;

- обеспечить увеличение объемов производства молока до 250 тыс. тонн.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО