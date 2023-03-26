В Белом Тверской области половодьем затопило несколько участков

Ситуация пока под контролем. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Тверской области началось половодье: в результате быстрого таяния снега ранним утром 26 марта в городе Белом произошло подтопление пониженных участков местности талыми водами. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Тверской области.

Транспортное сообщение в месте подтопления не нарушено. На месте работают силы и средства МЧС, аварийно-спасательная служба, привлечены местные чиновники.

Напомним, вчера (25 марта) региональный главк МЧС предупреждал, что вода на Обше в городе Белом должна достигнуть уровня "Высокое половодье".

Жителям домов, к которым подбирается вода, рекомендуют соблюдать меры безопасности: отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в печах; поднять на верхние этажи ценные вещи и документы; отвязать собак и выпустить животных из помещений; освободить подвалы; подготовиться к возможной эвакуации.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в слуюбу спасения: "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). Телефон доверия регионального МЧС: 8 (4822) 39-99-99.