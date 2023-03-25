МЧС Тверской области предупредило жителей города Белый о высоком половодье

Жителей Белого предупредили о высоком половодье Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что на реке Обша у города Белый в период с 17:00 вечера 25 марта уровень воды достигнет и превысит отметку 800 см, что означает "Высокое половодье".

- При достижении уровнем воды отметки "Высокое половодье" начнется затопление пойм и пониженных участков рельефа, а также расположенных в них построек, - предупреждает МЧС.

Жителям рекомендуют соблюдать меры личной безопасности: отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в горящих печах; поднять на верхние этажи ценные вещи и документы; отвязать собак и выпустить животных из помещений; освободить подвалы; подготовиться к возможной эвакуации.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.