Ледоход на Волге в Твери 25 марта Фото: Компания «Домашние Компьютерные Сети» (Sky@Net)

25 марта в Твери на Волге начался ледоход. Большие и маленькие льдины принесло с верховья реки, и они размеренно плывут вниз по течению.

В центре города река вскрылась от льда еще несколько дней назад. В субботу жители вышли на улицу, чтобы запечатлеть весеннюю красоту. И погода к прогулке располагает. Днем воздух прогрелся до +12 градусов.

Кстати, ледоход в последние несколько лет для Волги - явление редкое. Из-за климатических изменений бурного потока льда ждать не приходится.

Сегодняшнее движение льда можно наблюдать с берега или по городским веб-камерам. Если все-таки решите прогуляться по набережным, будьте осторожны - не подходите к кромке воды. Помните о правилах безопасности.

Лёд принесло течением с верховья реки Фото: Компания «Домашние Компьютерные Сети» (Sky@Net)

А В ЭТО ВРЕМЯ

За уровнем половодья в Твери следит бронзовый рыбак

В 2022 году, когда начался резкий подъём воды, "КП"-Тверь" следила за уровнем половодья по скульптуре рыбака на набережной Волги в Горсаду.

Если сапоги рыбака сухие, вода в Волге поднимается, но ещё не затопила набережную, то уровень воды по замерам гидропоста, 299 сантиметров.

Если Волга начала затапливать набережную горсада, а рыбак в воде по колено — уровень воды 518 сантиметров.

Если набережная перед ступеньками затоплена, а рыбак в воде по пояс, вода стоит у края причала речного вокзала, но не затапливает его, это 553 сантиметра.

Запомните эти новые приметы, лишними не будут.