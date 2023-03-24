В Тверской области создадут животноводческую ферму на 500 голов

Севернее Твери откроют комплекс по выращиванию молодняка КРС. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Михайловском сельском поселении в нескольких километрах к северу от Твери будет создана ферма молодняка коров. 24 марта вопрос обеспечения реализации этого проекта решался на совместном заседании областных межведомственных комиссий по земельным отношениям и по вопросам развития лесопромышленного комплекса. Его провел губернатор Игорь Руденя.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, внесены изменения в генплан поселка Загородный Михайловского сельского поселения Калининского района. На заседании одобрено включение в его границы земельных участков, где планируется создать ферму ЗАО «Калининское» по выращиванию молодняка крупного рогатого скота на 500 голов (ранее мы писали об этих планах).

Поселок Загродный находится севернее Твери по Бежецкому шоссе. Графика: Яндекс карты

Также на заседании приняты решения, необходимые для формирования в Тверской области западной хорды, соединяющей федеральные трассы М-9, М-10 и М-11.

Еще один вопрос касался передачи в аренду участков лесного фонда. В Максатихинском округе местной базе отдыха планируется выделить участок площадью 1,8 га для организации экологической тропы для туристов.