В Калининском районе сгорел дачный дом

Спасатели потушили пожар в дачном доме Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о пожаре в дачном доме в СНТ "Водник" в Аввакумовском сельском поселении поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером 20 марта.

На место выехали ПСЧ-72, СПСЧ, ОП-72, возгорание произошло на улице Северной. В течение получаса возгорание было локализовано, в 22:43 ликвидировано.

- В результате пожара огнем повреждена кровля и внутренняя отделка по всей площади. Пострадавших нет. Причина устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.