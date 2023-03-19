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НовостиОбщество19 марта 2023 14:19

Водители сообщают о начале ремонта разбитого покрытия на улице Хромова в Твери

Ранее там, из-за невозможности движения, закрыли проезд для автобусов
Олег ХАДАЕВ
Действительно, на Хромова присутствует дорожная техника. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Артем Гудия

Действительно, на Хромова присутствует дорожная техника. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Артем Гудия

На улице Хромова в Твери начался ремонт дорожного покрытия. По крайней мере, об этом сообщают проезжающие мимо водители, оставив пост в группе "Подслушано у водителей. Тверь":

«На Хромова начались работы по восстановлению дорожного полотна. Будем надеяться на надёжность, долговечность дорог и ещё на ремонт нескольких улиц города», - сообщает водитель.

Напомним, из за аварийного состояния дорожного полотна, с 6 марта в Твери по Хромова, в направлении от Горбатки к Паше Савельевой был закрыт проезд для автобусов.

Позже один из автобусов, неизвестно каким образом всё-таки поехавший по Хромова, провалился в яму и сломался.