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НовостиПроисшествия13 марта 2023 11:00

В Твери на улице Хромова автобус провалился в яму и сломался

На участке образовалась пробка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Автобус №208 провалился в яму на улице Хромова в Твери Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Михаил Лебедев

Автобус №208 провалился в яму на улице Хромова в Твери Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Михаил Лебедев

ДТП с автобусом "Транспорта Верхневолжья", следующего по маршруту №208, произошло 13 марта на улице Хромова. Автобус угодил в большую яму в середине дороги, не доезжая улицы Паши Савельевой, и не смог выехать.

Движение транспорта остановилось. За автобусом собралась "очередь" из грузовиков. О происшествии рассказали водители в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Напомним, что с 6 марта маршруты №208 и №56 поменялись из-за плохого состояния дороги. В сторону центра автобусы едут по старой схеме, а в обратную сторону - по улице Паши Савельевой.