С поисковиками связались родственники солдата, чьи останки найдены в Зубцовском районе

Фёдор Михайлович Орёл. Фото из семейного архива.

«Родные найдены! И не просто найдены, а откликнулись», - таким позитивным постом поделились поисковики на страничке Научно-исторического военно-патриотического центра «Подвиг» из Твери (НИ ВПЦ Подвиг ).

Речь идёт о розыске родственников красноармейца Фёдора Михайловича Орла. Его фамилия была нанесена на солдатской каске образовывая крест. Каска была найдена поисковиками архивно-поисковой группы «Броня» из Саранска, северо-восточнее урочища Холм-Березуйский в Зубцовском районе. Они много лет работают в нашем регионе.

Медальонов среди останков найдено не было, зато было обнаружена каска. Поисковики начали розыск родственников... И вот:

«Быстрый, успешный розыск. Народ увидел, подхватил, пошла волна по просторам сети, из уст в уста, и результат есть. Вот он, старший сержант Орёл Фёдор Михайлович, из станицы Кущёвская, 1913 г.р., командир огневого взвода 919 полка 251 дивизии. Родные проживают там же, в Краснодарском крае. В ближайшие дни будет решаться вопрос о передаче каски бойца в местный музей. Эта история ещё продолжается»...

Родственники солдата прислали поисковикам фотографию, где Фёдор Михайлович сидит за столом в традиционной казачьей рубахе.

«КП»-Тверь» продолжит следить за развитием этой истории.

Фёдор Михайлович с друзьями. Фото из семейного архива.