В Тверской области каска помогла выяснить личность погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца

Рядом с останками одного из бойцов лежала расколотая на несколько частей каска с надписями "Орел". Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

Через 80 лет вырван из небытия еще один красноармеец, погибший в боях с фашистами в Калининской области во время Великой Отечественной войны. Имя воина удалось установить необычным способом - по каске...

Подробностями в группе тверского научно-исторического военно-патриотического центра «Подвиг» поделился командир архивно-поисковой группы «Броня» из Саранска, столицы Мордовии, Алексей Кузнецов.

Напомним, «Броня» работает в Тверской области - в Зубцовском районе - более 20 лет, с 2001 года. «КП»-Тверь» связалась с Алексеем и узнала, как ведется поиск родственников погибшего воина, чье имя удалось установить с помощью каски.

- Я думаю, что в ближайшие день-два родственники бойца найдутся, тем более что они сами размещали фото и информацию о нем в галерее «Дорога памяти» Министерства обороны, - сообщил поисковик.

То, как удалось выяснить имя бойца, сам Алексей Кузнецов назвал неординарным случаем. А у него ведь очень большой опыт поисковой работы.

Алексей рассказывает, что без малого 10 лет назад, в первых числах октября 2013 года, в лесу северо-восточнее урочища Холм-Березуйский в Зубцовском районе боец «Брони» Николай Маслов зацепил воронку, в которой были обнаружены останки трех бойцов. Медальонов при них не было.

Снимок с раскопа. Фото: Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

- В воронке находились останки трех солдат. Двое лежали валетом (рядом, но головами в разные стороны. - Ред.), третий - отдельно, на краю, - пишет командир «Брони». - Рядом с головой последнего лежала расколотая на несколько частей каска (СШ-40 - стальной шлем образца 1940 года. - Ред.).

Поисковики почистили каску и на ней обнаружили надписи «Орел» - на лбу, по бокам и на макушке шлема, как бы образующие крест.

- Впервые с таким сталкиваемся… - признался Алексей.

В итоге по каске удалось выяснить, что найдены останки старшего сержанта, командира огневого взвода Фёдора Михайловича Орла. Он родился в 1913 году в станице Кущевка Краснодарского края. Умер от ран 21 января 1943 года в районе деревни Кобылино Зубцовского района. Его мать звали Калашникова Евдокия Евсеевна.

Федор Орел. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

- Он числится перезахороненным на другой стороне реки Вазуза в деревне Кошелево, - заметил Алексей. - Наверное, есть в списках на плитах... По факту же никто их оттуда не забирал. А сама территория бывшей деревни Кобылино сейчас уходит под застройку. И всем хорошо, кроме бойцов и тех, кто к ним идет...

Известно, что Фёдор Орел, как командир орудия батареи, в августе 1942-го был представлен к ордену Красной Звезды за подбитый его подразделением средний танка противника, а также за уничтожение шестиствольного миномета и двух пулеметных точек вместе с прислугой.

Напомним, Зубцовский район входил в карту боевых действий Ржевской битвы - череды крайне кровопролитных военных наступательных операций Красной Армии на Ржевского- Вяземском выступе с января 1942-го по конец марта 1943 года. Потери советских войск в Ржевской битве - 1,3 млн человек, из них безвозвратные (убитые, умершие от ран, пропавшие без вести и попавшие в плен) - 433 тысячи человек. Немецкие потери - не менее 1,1 млн человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Алексей Кузнецов напомнил нам, как «Броня» начала работать в Зубцовском районе Тверской области.

- В 2001-м на проходной Центрального архива Минобороны я познакомился с командиром Зубцовского поискового отряда «Долина» Андреем Виноградовым. Он пригласил нас поработать у них. С тех пор там и работаем. Примерно столько же лет сотрудничаем с тверским «Подвигом», со временем вошли в его состав. Не знаю, почему я до сих пор не перелился в Тверскую область, я очень полюбил эту землю. Каждый год мы 4-5 вахт Памяти проводим именно на Зубцовской земле.

Алексей рассказал, что в отряд «Броня» входит примерно 30 человек. За время работы в Зубцовском районе мордовские поисковики совместно с тверскими и зубцовскими соратниками подняли останки около 1500 погибших советских воинов, из них установлены личности примерно 500 человек. Почему так много?

- Дело в том, что в 2011-2012 годах мы подняли останки бойцов, скончавшихся в госпитале. Их имена были известны по документам, - пояснил поисковик.

Он также сообщил, что в этом году «Броня» собирается традиционно в апреле поехать на поиски в Зубцовский район:

- Планируется, что к нам присоединятся люди из Якутии, Саратовской области, с нами будут работать, естественно, поисковики из Твери, а также подали заявку школьники из Красноярска.