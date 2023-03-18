С малышами все в порядке: К подопечным Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области приехал врач

Мишки слушаться не хотели. Фото: VK/ Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области

На плановое ветеринарное обследование медвежат на биостанцию «Чистый лес», что в Торопецком районе Тверской области, приехал врач из столичного Госпиталя Дикой Природы. Видео скрупулезного медосмотра каждого медвежонка биологи Центра разместили в соцсети.

Медвежатам был проведен полный осмотр, включая: 20 ушей, 20 глаз, по 10 носов, животов и хвостов, 40 лап, 200 когтей, и пока еще не очень большого количества зубов. Также все медвежата были тщательно «прослушаны» фонэдоскопом на предмет выявления хрипов в легких, взвешены и чипированы.

В Центре сегодня воспитывают десять маленьких мишек, оставшихся без родителей. Везут их в глухую деревню в Верхневолжье из разных областей. Ведь здесь ещё с советских времён по уникальной методике, разработанной выдающимся русским биологом «медвежьим папой» Валентином Пажетновым, мишек спасают, выращивают и адаптируют к жизни в дикой природе.

Медвежата часто поступают в Центр ослабленными, и спасти удаётся не всех. Не обошлось без трагедии и в этом сезоне в феврале здесь внезапно умер воспитанник - маленький медвежонок по кличке Солнышко. Спасти его не успели. А вообще, мишек осматривают не только планово, на лечение их отправляют в столичный госпиталь. А иногда, специалисты из Москвы могут сами экстренно приехать по звонку, путь неблизкий - 500 километров и по зиме дорога по бездорожью занимает около десяти часов.

- К счастью, во время осмотра никаких патологий или серьезных отклонений от нормы выявлено не было. Врач Михаил Альшинецкий отметил лишь незначительное отставание в развитии у двух медвежат – малышей Кодо и Бруно, а также подчеркнул необходимость продолжать тщательное наблюдение за медвежатами из Новгородской области. Но очевидно, что это вызвано тем, что они попросту младше остальных. В целом у всех медвежат на сегодняшний день все в порядке, доктор рекомендовал продолжать внимательное наблюдение за всеми медвежатами, - сообщили биологи Центра по итогам осмотра малышей.

По результатам взвешивания на сегодняшний день общий вес медвежьих яслей около 25 килограмм: Фасолинка и Горошинка весят под 6 кг, Вологоша – 4,5 кг, Толстун – 3,5 кг, Ворчун и Малыш Бруно – по 3,3 кг, Малыш Кода – 3,1, Марта – 3 кг, Туся – 3,4 кг, Джэксон – 3,6 кг.

Осмотр, конечное же, не вызвал у косолапых восторга – маленькие медведи всячески пытались вырваться из рук и не дать себя осмотреть.

После осмотра был подан ужин, и медвежата с огромным удовольствием молниеносно его поглотили и отправились на тихий медвежий час – все-таки они хоть и медведи, но пока еще очень маленькие, и сон им необходим, как и всем малышам.

Осмотр медвежонка врачом. Фото: VK/ Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области