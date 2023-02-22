В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области умер медвежонок по кличке Солнышко

Солнышко был гораздо меньше своих братьев Толстуна и Ворчуна Фото: vk.com/obrcrussia

В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области умер воспитанник - медвежонок по кличке Солнышко. Это один из трех крошечных братьев медвежат, которые поступили к биологам из Республики Коми.

Состояние медвежонка стало ухудшаться 19 февраля: появились одышка и слабость. В понедельник медвежонок отказался от еды.

- По совету наших ветеринаров мы начали проводить интенсивную антибиотикотерапию. Но через два часа медвежонок стал крайне слаб и практически неподвижен. Последующие десять часов, по совету ветеринаров, мы подняли температуру в помещении, продолжали делать инъекции физраствора, глюкозы и витаминов. К сожалению, это не помогло и в два часа ночи Солнышка не стало, - рассказали специалисты Центра спасения медвежат-сирот в соцсети.

Биологи отмечают, что Солнышко был гораздо меньше своих братьев - Толстуна и Ворчуна. В ближайшее время эксперты-ветеринары диких животных представят заключение по результатам исследований.

А в это время

Пока биологи боролись за жизнь Солнышка в Центре появились новые постояльцы. 20 февраля кто-то оставил коробку с двумя медвежатами у дверей медвежьего домика.

- Коробка была хорошо укутана и явно недолго пробыла на морозе. Медвежата, два самца, были в удовлетворительном состоянии. По оценкам наших специалистов им немногим более одного месяца, глаза открыты, - поделились биологи.

Видимых травм и повреждений у медвежат нет, они достаточно упитаны и сразу стали есть. После еды пытаются ползать, но большую часть времени спят. Медвежьи малыши светленькие с белыми пятнами. Каждые три часа их кормят специальной смесью.

Сведения о поступивших медвежатах переданы в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.

- Такая ситуация выходит за рамки нашей обычной практики. Медвежата передаются нам всегда официально с сопроводительными документами региональных минприроды и государственных органов ветеринарных служб, которые оформляют их очень оперативно, так как крайне важно доставить медвежат в Центр как можно скорее, - отмечают специалисты.