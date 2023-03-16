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НовостиОбщество16 марта 2023 16:47

В Тверской области родители выпускников написали ЕГЭ по русскому языку

Им был предложен сокращенный вариант экзамена
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области родители выпускников написали ЕГЭ по русскому языку

В Тверской области родители выпускников написали ЕГЭ по русскому языку

Фото: ПТО

16 марта родители выпускников Тверской области приняли участие во всероссийской акции «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями». Акция прошла в седьмой раз. В Твери экзамен сдавали на базе пункта проведения экзамена в Тверском педагогическом колледже.

Участникам экзамена было предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, который дает представление об экзаменационных заданиях разных типов.

Мамы и папы одиннадцатиклассников посмотрели, как проходит регистрация на ЕГЭ, организуется рассадка участников экзамена в аудитории, выглядит рабочее место, проходит печать и сканирование контрольно-измерительных материалов, организован контроль за объективностью проведения экзамена, какие меры безопасности соблюдаются в экзаменационных пунктах.

Инициатором и главным организатором всероссийской акции «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.