В Тверской области родители выпускников написали ЕГЭ по русскому языку Фото: ПТО

16 марта родители выпускников Тверской области приняли участие во всероссийской акции «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями». Акция прошла в седьмой раз. В Твери экзамен сдавали на базе пункта проведения экзамена в Тверском педагогическом колледже.

Участникам экзамена было предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, который дает представление об экзаменационных заданиях разных типов.

Мамы и папы одиннадцатиклассников посмотрели, как проходит регистрация на ЕГЭ, организуется рассадка участников экзамена в аудитории, выглядит рабочее место, проходит печать и сканирование контрольно-измерительных материалов, организован контроль за объективностью проведения экзамена, какие меры безопасности соблюдаются в экзаменационных пунктах.

Инициатором и главным организатором всероссийской акции «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.