Прокуратура проверила состояние дорог в Нелидове Тверской области

Прокуратура проверила состояние дорог
Фото: Ольга Крыльцова
Нелидовская межрайонная прокуратура провела проверку содержания дорог, дорожных сооружений и технических средств на улицах города Нелидово.
Установлено, что организация, с которой заключен договор на содержание автомобильных дорог в зимний период, не надлежащим образом выполнила свои обязательства. В частности, на улице Первомайской выявлены выбоины.
Прокуратурой в отношении должностного лица организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному выдано предостережение.
Постановление в законную силу не вступило, нарушения устранены.