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НовостиОбщество16 марта 2023 7:18

Прокуратура проверила состояние дорог в Нелидове Тверской области

И выявила нарушения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура проверила состояние дорог

Прокуратура проверила состояние дорог

Фото: Ольга Крыльцова

Нелидовская межрайонная прокуратура провела проверку содержания дорог, дорожных сооружений и технических средств на улицах города Нелидово.

Установлено, что организация, с которой заключен договор на содержание автомобильных дорог в зимний период, не надлежащим образом выполнила свои обязательства. В частности, на улице Первомайской выявлены выбоины.

Прокуратурой в отношении должностного лица организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному выдано предостережение.

Постановление в законную силу не вступило, нарушения устранены.