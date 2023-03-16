Прокуратура проверила состояние дорог в Нелидове Тверской области

Прокуратура проверила состояние дорог Фото: Ольга Крыльцова

Нелидовская межрайонная прокуратура провела проверку содержания дорог, дорожных сооружений и технических средств на улицах города Нелидово.

Установлено, что организация, с которой заключен договор на содержание автомобильных дорог в зимний период, не надлежащим образом выполнила свои обязательства. В частности, на улице Первомайской выявлены выбоины.

Прокуратурой в отношении должностного лица организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному выдано предостережение.

Постановление в законную силу не вступило, нарушения устранены.