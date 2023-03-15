В Тверской области в ходе учений ликвидировали условную ЧС при половодье

К учениям готовы. Фото: ПТО

15 марта в Тверской области проходят командно-штабные учения по безаварийному пропуску весеннего половодья. В них задействованы представители всех муниципалитетов региона. Всего в состав областной группировки сил и средств, которые должны будут при необходимости отреагировать на подтопления, включено более 7500 человек, свыше 2600 единиц техники МЧС, а также других профильных служб и ведомств.

В феврале на заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя поставил задачи перед ведомствами по безаварийному прохождению половодья в Верхневолжье.

В ходе учений сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области отработали ликвидацию последствий условной ЧС во время весеннего паводка. Все силы и средства Тверской территориальной подсистемы РСЧС приведены в готовность к реагированию на ситуации, вызванные весенним половодьем. Проведен сбор и смотр личного состава Тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона, аэромобильной группировки областного ГУ МЧС.

Кроме того, организована работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативного штаба. Для мониторинга обстановки используется высокопроходимая техника, маломерные судна, беспилотники.

Всего в регионе - свыше 800 рек, 1769 озер, 13 крупных водохранилищ. Мониторинг паводковой обстановки обеспечивается с помощью 22 гидрологических постов. На ряде из них установлены комплексы, которые автоматически определяют критический уровень воды и экстренно оповещают население.

Одна из машин, которые используются при ликвидации последствий половодья. Фото: ПТО

Вперед, на учения! Фото: ПТО