В Тверской области определены места с риском подтоплений и начаты проверки готовности гидротехнических сооружений к весеннему паводку

В регионе реки скованы льдом, но подготовка к прохождению весеннего половодья уже начинается. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

На заседании областного правительства 7 февраля рассмотрен вопрос подготовки к весеннему половодью в регионе. Для того, чтобы этот период прошел без аварийных ситуаций и противодействии подтоплениям будет задействовано 7676 - сотрудники МЧС, Росприроднадзора и других служб и ведомств, а также 2699 единиц техники и восемь воздушных судов.

Взаимодействие всех ответственных ведомств обеспечивает Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области.

Графика: ПТО

- Министерству природных ресурсов и экологии региона совместно с Главным управлением МЧС по Тверской области, другими коллегами при поддержке администраций муниципалитетов необходимо обеспечить полную готовность группировки сил и средств, своевременное получение информации об уровне воды в реках, озёрах и водохранилищах и его оперативное регулирование. Вторая часть работы поддержание необходимого уровня воды в водоемах для нашей экологии - рыбохозяйственного комплекса, а также для обеспечения пожарной безопасности. - отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.

В нашем регионе расположено свыше 800 рек, 1769 озёр, 13 крупных водохранилищ.

Графика: ПТО

На заседании объявлено, что наибольший риск подтопления существует в Осташковском и Максатихинском краях, умеренный - в Андреаполе, Пено, Торопце, Белом, Западной Двине, Нелидово, Жарковском, Калининском районе.

Графика: ПТО

В регионе уже начаты проверки готовности гидротехнических сооружений (ГТС) к пропуску весеннего паводка. В Верхневолжье их - 92.

На ГТС в Лихославльском районе (на реке Десенка у поселка Крючково) проводится капремонт.

Мониторинг паводковой обстановки осуществляется с помощью 22 гидрологических постов. Девять из гидропостов оборудованы комплексами контроля, позволяющими автоматически определять критический уровень воды и экстренно оповещать население.

Министерству транспорта региона и главам муниципалитетов также поручено установить постоянный контроль за состоянием дорожной сети и систем водоотвода, при необходимости оперативно провести работы по их очистке и ремонту.

В Тверской области насчитывается более 1200 мостов, почти 32 тыс. водопропускных сооружений. В рамках подготовки к безаварийному прохождению половодья ведется расчистка водопропускных труб, элементов водоводов. Данные ежесуточного мониторинга состояния дорог и мостов направляются в ГУ МЧС России по Тверской области и Дорфонд региона.

Графика: ПТО

Графика: ПТО