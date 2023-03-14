Первыми школьниками, которые в рамках проекта побывали в парке «Россия – Моя история» и Императорском дворце, стали учащиеся из Ржева и Вышнего Волочка. Фото: ПТО

14 марта в Твери стартовал экскурсионно-образовательный проект «Нас пригласили во Дворец и РМИ» для восьмиклассников нашего региона. Начало было положено в парке «Россия – Моя история». Там побывали школьники из Ржева и Вышнего Волочка, а потом переместились в Императорский дворец.

В историческом парке при помощи мультимедийной экспозиции школьникам рассказали о правлении династии Рюриковичей на Руси.

В императорском дворце, восьмиклассникам организовали увлекательную прогулку по залам с живописными полотнами и другими экспонатами картинной галереи.

Реализовать проект «Нас пригласили во Дворец и РМИ» поручил губернатор Игорь Руденя.

В рамках регионального проекта для восьмиклассников из Твери и близлежащих муниципалитетов будут подготовлены однодневные экскурсии. Ребята же из отдаленных районов и округов будут приезжать в областную столицу на два дня с проживанием в гостинице и бесплатным питанием. Причем в программу для них также включат не только посещение картинной галереи во дворце и исторического парка, но и других культурных объектов Твери.