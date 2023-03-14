Детский хор храмов Твери стал лауреатом XII Московского фестиваля хоров воскресных школ

Перед зрителями выступили 350 юных артистов из десяти творческих коллективов. Фото: tvereparhia.ru/Вера Маякова

Сводный детский хор храмов города Твери стал лауреатом XII Московского фестиваля хоров воскресных школ, сообщает Тверская епархия.

Фестиваль состоялся в столичном большом концертном зале "Зарядье". Событие организуют уже на протяжении 12 лет. В этом году перед зрителями выступили 350 юных артистов в составе десяти творческих коллективов.

"Из года в год мастерство наших юных исполнителей возрастает. Лауреаты фестиваля продемонстрировали высокий творческий потенциал и тонкость восприятия музыки", - цитирует сайт Тверской епархии слова художественного руководителя фестиваля заслуженного артиста России Алексея Пузакова.

Перед началом концерта приветствие участникам и гостям фестиваля зачитал председатель Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Среди зрителей фестиваля были многодетные семьи, ветераны боевых действий, семьи военнослужащих.