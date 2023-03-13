Заявка Тверского госуниверситета прошла первый этап отбора в проекте «Открываем Россию заново»

Проект «Открываем Россию заново» реализуется ВШЭ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программой «Больше, чем путешествие».

Тверской государственный университет вошел в число победителей первого этапа отбора межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново».

Всего экспертный совет утвердил 47 заявок, в число победителей вошли 17 вузов и 23 организации. Экспедиции пройдут с апреля по июль 2023 года и охватят 41 регион страны.

ТвГУ участвует в отборе проекта с задумкой экспедиции «4К - Конаково, Кимры, Калязин, Кашин». Ее разработали на факультете географии и геоэкологии.

- Команда экспедиции проведет анализ общественных пространств четырех малых городов области на основе учета трех базовых элементов: конкурсной концепции, эффектов в социальных сетях и полевых исследований — наблюдение, опросы и экспертные интервью. Разработанная методика и результаты оценки успешности новых общественных пространств будут переданы Центру развития экономики муниципальных образований области, - сообщили в ТвГУ.

Проект «Открываем Россию заново» реализуется Высшей школой экономики совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программой «Больше, чем путешествие».