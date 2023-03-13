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НовостиПроисшествия13 марта 2023 10:43

Следственный комитет проверяет информацию о происшествии в общежитии техникума в Твери

Неизвестный мужчина напал с ножом на проживающих
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
СК проверяет информацию о происшествии в общежитии техникума в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

СК проверяет информацию о происшествии в общежитии техникума в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователем Московского межрайонного следственного отдела Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение процессуальной проверки по информации о ножевом нападении в общежитии.

Как сообщают местные СМИ, в общежитии техникума в Твери неизвестный мужчина, гражданин иностранного государства, нанес ножевые ранения нескольким проживающим и повредил их имущество.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.