Следственный комитет проверяет информацию о происшествии в общежитии техникума в Твери

СК проверяет информацию о происшествии в общежитии техникума в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователем Московского межрайонного следственного отдела Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение процессуальной проверки по информации о ножевом нападении в общежитии.

Как сообщают местные СМИ, в общежитии техникума в Твери неизвестный мужчина, гражданин иностранного государства, нанес ножевые ранения нескольким проживающим и повредил их имущество.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.