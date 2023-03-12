Энергетики устраняют последствия непогоды на энергообъектах в Тверской области

Специалисты филиала "Россети Центр" – "Тверьэнерго" устраняют последствия непогоды. Фото: ПАО "Россети"

Специалисты филиала "Россети Центр" – "Тверьэнерго" устраняют последствия ледяного дождя, мокрого снега и сильного ветра, которые случились в регионе в ночь и на утро на 12 марта.

Что это за последствия и в каких районах они возникли, не уточняется. Судя по всему, речь вновь идет о налипании снега на электропровода и возможных повреждениях на ЛЭП.

Известно, что в «Тверьэнерго» работает оперштаб, а в ликвидации последствий непогоды задействовано 15 бригад: больше 70 человек и 21 машины. Для социально значимых объектов в случае отключения света будут задействованы 74 резервных источника электроснабжения.

Добавим, что на день 12 марта прогноз по погоде также неблагоприятный. Продолжает идти мокрый снег.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220.