Митрополит Амвросий освятил новый храм в Твери

Митрополит Амвросий на службе в новом тверском храме. Фото: Тверская епархия

11 марта митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил Великое освящение храма в честь святителя Симеона, первого епископа Тверского, и его небесного покровителя - преподобного Симеона Столпника. Об этом сообщила пресс-служба Тверской епархии.

Новая церковь возведена в Заволжском районе, в жилом комплексе «Медовый».

13 сентября 2021 года глава Тверской митрополии совершил чинопоследование при основании будущего храма. Молитвенное последование было совершено накануне празднования 750-летия Тверской епархии. В память об этой дате будущая церковь и была названа в честь святителя Симеона, первого епископа Тверского, и его небесного покровителя - преподобного Симеона Столпника.

11 марта митрополит Амвросий поздравил собравшихся с освящением новой церкви в Твери.

- Когда-то в Твери несколько веков был храм в честь преподобного Симеона - небесного покровителя первого Тверского епископа. Но безумием человеческим в XX веке он был стерт с лица земли, полностью уничтожен, а на его месте сейчас находится здание бывшего автовокзала, - напомнил архиерей Русской православной церкви.

Кстати, митрополита Амвросия, судя по всему, можно поздравить с выздоровлением. Совсем недавно глава Тверской митрополии болел коронавирусом.

На освящение нового храма пришло немало людей. Фото: Тверская епархия