Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий заразился коронавирусом

Митрополит Амвросий на карантине из-за ковида. Фото: Тверская епархия

У главы тверской митрополии Амвросия подтвердился коронавирус. 5 марта митрополит должен был сослужить в Храме Христа Спасителя Патриарху Кириллу. Перед этим мероприятием по регламенту митрополит Амвросий сдал тесты на коронавирус и дважды получил положительный результат. Об этом сообщает официальный сайт тверской епархии.

В связи с болезнью митрополита ближайшие 4 и 5 марта богослужения с его участием отменены.

Метрополит на карантине. Сообщается, что заболевание проходит бессимптомно.

Заметим, в последние недели в Тверском регионе небольшой рост ковидных больных. В день фиксируется от 150 до 180 вновь заболевших.