Западнодвинский колледж в Тверской области вошел в число лучших учреждений профобразования

Учреждение готовит специалистов для сфер сельского хозяйства, туризма Фото: ПТО

Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева из Тверской области стал лауреатом Национального конкурса "Лучшие колледжи РФ-2022". Колледж отметили за высокий уровень профессионализма преподавателей, качество подготовки выпускников.

Учреждение готовит специалистов для сфер сельского хозяйства, туризма и других. В прошлом году колледж стал призером федерального конкурса "Лучшие образовательные модели реализации общеобразовательной подготовки" в номинации "Отбор лучших образовательных моделей по укрупненным группам профессий и специальностей".

- Сегодня наша главная задача в сфере профобразования - обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов, - считает Губернатор Игорь Руденя. - В регионе ведется работа по развитию образовательных кластеров, особый акцент сделан на производственной практике.