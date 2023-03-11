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НовостиОбщество11 марта 2023 10:07

Западнодвинский колледж в Тверской области вошел в число лучших учреждений профобразования

Работу учебного заведения оценили на федеральном уровне
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Учреждение готовит специалистов для сфер сельского хозяйства, туризма

Учреждение готовит специалистов для сфер сельского хозяйства, туризма

Фото: ПТО

Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева из Тверской области стал лауреатом Национального конкурса "Лучшие колледжи РФ-2022". Колледж отметили за высокий уровень профессионализма преподавателей, качество подготовки выпускников.

Учреждение готовит специалистов для сфер сельского хозяйства, туризма и других. В прошлом году колледж стал призером федерального конкурса "Лучшие образовательные модели реализации общеобразовательной подготовки" в номинации "Отбор лучших образовательных моделей по укрупненным группам профессий и специальностей".

- Сегодня наша главная задача в сфере профобразования - обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов, - считает Губернатор Игорь Руденя. - В регионе ведется работа по развитию образовательных кластеров, особый акцент сделан на производственной практике.