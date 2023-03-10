В Твери открылась персональная выставка Льва Снегирева

На открытии выставки: Лев Снегирёв, директор галереи Татьяна Куюкина. Фото: ПТО

10 марта в Оранжерее Тверского императорского дворца состоялось торжественное открытие персональной выставки «Путь к себе» тверского художника Льва Снегирева. Здесь экспонируется акварель и масляная живопись.

- Основу экспозиции составляют произведения из личного собрания автора, написанные в последние годы и ранее не представленные широкой публике, - сообщают в пресс-службе областного правительства.

На формирование творческого стиля Льва Снегирева большое влияние оказала природа и уникальная культура родного Узбекистана. Ферганские мотивы и образы, воплощенные в сюжетах картин мастера, делают его искусство узнаваемым и самобытным.

С 1991 года художник живет и работает в Тверской области. Суровая холодная природа Верхневолжья (суровая - в сравнении с Узбекистаном) тоже оказывает свое влияние на автора. В работах нет южных тёплых и ярких южных красок в его работах, в них графичность и стремление к белому.

Выставка работает до 2 апреля по адресу: ул. Советская, д.5, корп.4. Справки по телефону: (4822) 34-62-43, 34-31-56.