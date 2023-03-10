Игорь Руденя и Сергей Голубев обсудили строительство Западного моста и других значимых объектов в Тверской области

На встрече. Фото: ПТО

10 марта губернатор Игорь Руденя в областном правительстве провёл рабочую встречу с гендиректором ООО «Дорожная Строительная Компания» Сергеем Голубевым. Эта компания строит важные инфраструктурные объекты в регионе. Это и стало темой обсуждения.

ООО «ДСК» строит Западный мост в Твери. Сейчас стройке задействовано 260 человек и 62 единицы техники.

- Выполняется устройство опор будущего моста, переустройство коммуникаций, ведётся отсыпка земляного полотна. Работы на объекте выполняются в соответствии с графиком, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Строительство Западного моста - это многосоставной проект. Сначала будет возведён сам мост через реку Волга с подъездами и съездами, затем завершат реконструкцию Горбатого моста в Заволжском районе. Далее реконструируют железнодорожный путепровод на Комсомольской площади в Пролетарском районе.

Также предприятие задействовано в создании порта для туристических судов в устье реки Шоша. Этот проект реализуется в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Волжское море».

Помимо порта проект включает строительство подъездной автодороги протяженностью 640 метров и железной дороги до транспортно-пересадочного узла «Завидово». В данный момент выполняются проектно-изыскательские работы.

Реализация всего запланированного позволит туристам без пересадок добираться до порта «Завидово» и сразу же отправляться дальше в путешествие на круизных судах.