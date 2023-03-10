В Твери ремонтируют дорогу на пересечении улиц Горького и Благоева

Разбитый участок подготовили к ремонту Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Твери проводится ямочный ремонт дорог. После зимы многие участки пришли в плачевное состояние. Автомобилисты жалуются, а автобусы из-за глубоких ям меняют маршруты следования.

В преддверии выходных корреспондент "КП"-Тверь" прокатился по улицам в Заволжье и отметил наиболее разбитые участки. Одним из таких стал перекресток улиц Горького и Благоева. Яма там была приметная - глубокая и длинная.

Утром, 10 марта, читатели сообщили, что участок подготовили к ремонту. Рабочие сняли слой поврежденного асфальтобетона и будут заделывать выбоины.

Другие участки пока ждут ремонта.